В центральном поединке десятого тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» в родных стенах принимала мадридский «Реал». «Сине-гранатовые» потерпели поражение со счетом 1:2, чем в очередной раз разозлили своих поклонников.

После окончания «эль класико» болельщики каталонского коллектива окружили автомобиль, в котором находился главный тренер команды Рональд Куман. Фанаты громко возмущались и били по машине.

В СМИ давно ходят слухи о возможном увольнении голландского специалиста. В качестве преемника рассматриваются Роберто Мартинес, Тьерри Анри, Томас Тухель и Юрген Клопп.