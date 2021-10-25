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Чемпионат Испании. Ла Лига

Болельщики «Барселоны» атаковали автомобиль Кумана после поражения от «Реала» видео

25 Октября 2021 • 12:19 Комментировать (2)
Барселона
1:2
Реал Мадрид
окончен

В центральном поединке десятого тура испанского чемпионата каталонская «Барселона» в родных стенах принимала мадридский «Реал». «Сине-гранатовые» потерпели поражение со счетом 1:2, чем в очередной раз разозлили своих поклонников.

После окончания «эль класико» болельщики каталонского коллектива окружили автомобиль, в котором находился главный тренер команды Рональд Куман. Фанаты громко возмущались и били по машине.

В СМИ давно ходят слухи о возможном увольнении голландского специалиста. В качестве преемника рассматриваются Роберто Мартинес, Тьерри Анри, Томас Тухель и Юрген Клопп.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Куман
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
25 Октября 2021 в 12:47
Какие это болельщики ?? Кучка тупорылый сопляков лет по 12
Don sangre
25 Октября 2021 в 12:29
Кубыть твою в облепиховую дело пахнет керосином... Наших бы в бараний рог за энто скатали бы
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