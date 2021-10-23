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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике сравнил Винисиуса и Фати

23 Октября 2021 • 13:42 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
2.75 3.60 2.45
24.10 17:15

В преддверии «эль класико» защитник «Барселоны» Херард Пике сравнил своего партнера по команде Ансу Фати с вингером мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором.

«Винисиус более быстрый, энергичный и взрывной. Фати в свою очередь лучше чувствует моменты внутри чужой штрафной площади, он может играть как форвард. А так, считаю, что «Вини» является одним из лучших дриблеров мира в ситуациях один на один», - приводит слова Пике испанское издание Mundo Deportivo.

Впрочем, оба игрока смогут встретиться в очной дуэли уже завтра, 24 октября. Стартовый свисток главного противостояния страны прозвучит в 17:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Херард Пике Ансу Фати Винисиус Жуниор
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