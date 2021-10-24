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Чемпионат Испании. Ла Лига

Без Месси и Роналду – скука скучная: «Реал» буднично обыграл «Барселону» 4-й раз подряд

24 Октября 2021 • 19:13 Комментировать (9)
Барселона
1:2
Реал Мадрид
окончен

Ранний футбольный вечер для российских болельщиков был украшен испанским «эль класико».

«Реал» привычно подходил к матчу с «Барселоной» небольшим фаворитом. С тем, что «сливочные» сейчас сильнее каталонцев, вряд ли будет кто-то спорить, кроме ярых фанатов «сине-гранатовых». «Барселону» в последнее время принято много критиковать, и её особо не считают претендентом на чемпионство. Ну а «Реал» – другое дело. У него не было летом масштабной встряски, хотя в команде сменился тренер, и из неё ушёл Роналду. Уход Месси при несменившемся главном тренере стал для «Барселоны» куда большим потрясением. Это было первое «класико» за много лет без Месси и без Роналду.

Хозяева «Камп Ноу» избрали излюбленную манеру игры. Они владели мячом и территориальным преимуществом, но с остротой впереди у них возникали проблемы. «Реал» же в середине первого тайма держал чужую оборону в тонусе за счёт действий Винисиуса Жуниора на левом полуфланге. Его падение внутри штрафной после борьбе с Мингесой не сподвигло арбитра поставить пенальти, а в другом случае Винисиус заигрался в обводки кинувшегося ему в ноги Тер Штегена и забыл вовремя пробить, но потенциальный гол всё равно был бы отменён из-за «вне игры».

На 26-й минуте просто чудо-момент упустила «Барселона». В атаке на скорости Депай прострелил с левой стороны, Фати подправил мяч, а Дест умудрился промазать мимо створа из очень выгодной позиции. Расплата за нереализованный супершанс последовала через несколько минут, когда Алаба отобрал мяч у Депая в зародыше «реальной» контратаки и сам же вонзил снаряд в дальний угол из зоны левого полусреднего (0:1). Пару раз хозяева могли отыграться до перерыва, но Пике пробил головой рядом со штангой на подаче углового, а Фати с близкой дистанции запустил мяч в ногу Алабе.

Во втором тайме картина игры сохранилась. «Барселона» по старой памяти играла во владение – безуспешно. А «Реал» подключался на контратаках. При этом было довольно скучно. Впрочем, относительно довольны были только болельщики «сливочных». Хозяева почти не угрожали чужим воротам. Дальний удар Деста рядом с девяткой нельзя назвать голевым моментов. У противоположных ворот пару шансов не использовал Бензема, но в одном из них легального гола всё равно бы не было, так как Карим находился в офсайде.

В концовке и так невысокий темп нарушался медицинскими остановками. В атаках каталонцев было много сумбура. «Реал» обыграл «Барселону» четвёртый раз подряд. В компенсированное время в игре произошла некоторая вспышка. Васкес удачно сыграл на добивании в контратаке, а Агуэро результативно замкнул прострел с правого фланга (1:2). При этом «эль класико» заметно побледнело без Месси и без Роналду.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
San13
24 Октября 2021 в 19:33
Боль и уныние от такой игры. Даже писать ничего не хочется.
Артур Измаилов
24 Октября 2021 в 19:41
Какая игра? С таким то составим и физруком у руля? Такой Барсе подошел бы строющий тренер, аля Пелегрини. Даже Севилья Лопетеги со своим ноунейм составом играет ярче и краше.
Барсе в первую очередь надо гнать рыжего физрука и побыстрее, пока не все потеряно.
Сегодня был рядовой матч, Реал на легке взял свои 3 очка. Будет важный матч, типа плей-оффа ЛЧ или Кубка, любой серьезный соперник порвет каталонцев как пить дать.
Aegur
24 Октября 2021 в 19:29
Дядьки из Мадрида трусливо победили детвору из Барсы))
Действительно круто!!!))
Куман физрук на 100%
Боюсь затухнет молодёжь под его руководством((
Тренер мадридцев не далеко от Кумана ушёл
Так трусливо играть с разобранном соперником...
ARTUR
24 Октября 2021 в 19:28
Конечно были классико и помощнее ,но и этот мне очень понравился., Реал играя от обороны почти ничего не дал сделать Барсе , Дест хорошо подключался и делал давление на фланге ,но подвела реализация. Очень деревянный Кросс, Куна с почином,Бензема был как в воду опущенный ,видно эти слухи про тюрьму давят на него.Автору который скучает по Роналду может переключится на другой канал и посмотреть как его там нагибают уже в первом тайме . И уже хорош его сунуть в Реал ,проснетесь он уже не то что не вРеале ,он уже второй клуб поменял. Реал с победой ,это очень важные очки.
Артур Измаилов
24 Октября 2021 в 19:23
Скажите барселонцы, почему Агуеро постоянно не играет? Травма или физрук его на лавке держит?
San13
24 Октября 2021 в 19:32
Только восстановился, еще не готов на весь матч играть, сил не хватит.
Gresnik
24 Октября 2021 в 19:22
хороший день хорошее настроение))HALA MADRID!!!
пс..пуке валяется больше чем играет)))
779
24 Октября 2021 в 19:21
Наверное, можно сказать, что примерно на такой счёт и выглядят команды в данный момент.
Мадрид чётко выполнил план на игру состоящий из супер собранной обороны и убеганий в контратаки. А Барселоне не хватило уровня для решений в атаке. Кокретных угроз практически не создавалось у ворот Куртуа.
Большего ждал от Фати. Почему всегда игра в пас вместо попыток индивидуального обыгрыша? То, что всегда делал Месси в таких ситуациях. Мандраж? Но всё равно странной выглядела его замена. Почему просто не добавить к атаке Агуэро?
Депай с появлением Фати ушёл в тень.
Когда Де Йонг на нервяке трудно ждать от него чего то чудесного.
Матч получился. Жаль, что проиграли.
Артур Измаилов
24 Октября 2021 в 19:16
Чисто как Классико - дно ! А так, важные три очка и важная победа над принципиальным соперником .
4-ое Классико подряд за Реалом ! Круто. HALA MADRID !
Бензема сегодня был похож на самого себя, все свои моменты запорол )))
Куман физрук !
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окончен Севилья 5:3 Леванте
окончен Барселона 1:2 Реал Мадрид
Идет 13 минута Бетис 0:0 Райо Вальекано 1.8 3.9 4.4
24.10  22:00 Атлетико М ... Реал Сосьедад 1.74 3.8 5
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