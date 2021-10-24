Без Месси и Роналду – скука скучная: «Реал» буднично обыграл «Барселону» 4-й раз подряд

Ранний футбольный вечер для российских болельщиков был украшен испанским «эль класико».

«Реал» привычно подходил к матчу с «Барселоной» небольшим фаворитом. С тем, что «сливочные» сейчас сильнее каталонцев, вряд ли будет кто-то спорить, кроме ярых фанатов «сине-гранатовых». «Барселону» в последнее время принято много критиковать, и её особо не считают претендентом на чемпионство. Ну а «Реал» – другое дело. У него не было летом масштабной встряски, хотя в команде сменился тренер, и из неё ушёл Роналду. Уход Месси при несменившемся главном тренере стал для «Барселоны» куда большим потрясением. Это было первое «класико» за много лет без Месси и без Роналду.

Хозяева «Камп Ноу» избрали излюбленную манеру игры. Они владели мячом и территориальным преимуществом, но с остротой впереди у них возникали проблемы. «Реал» же в середине первого тайма держал чужую оборону в тонусе за счёт действий Винисиуса Жуниора на левом полуфланге. Его падение внутри штрафной после борьбе с Мингесой не сподвигло арбитра поставить пенальти, а в другом случае Винисиус заигрался в обводки кинувшегося ему в ноги Тер Штегена и забыл вовремя пробить, но потенциальный гол всё равно был бы отменён из-за «вне игры».

На 26-й минуте просто чудо-момент упустила «Барселона». В атаке на скорости Депай прострелил с левой стороны, Фати подправил мяч, а Дест умудрился промазать мимо створа из очень выгодной позиции. Расплата за нереализованный супершанс последовала через несколько минут, когда Алаба отобрал мяч у Депая в зародыше «реальной» контратаки и сам же вонзил снаряд в дальний угол из зоны левого полусреднего (0:1). Пару раз хозяева могли отыграться до перерыва, но Пике пробил головой рядом со штангой на подаче углового, а Фати с близкой дистанции запустил мяч в ногу Алабе.

Во втором тайме картина игры сохранилась. «Барселона» по старой памяти играла во владение – безуспешно. А «Реал» подключался на контратаках. При этом было довольно скучно. Впрочем, относительно довольны были только болельщики «сливочных». Хозяева почти не угрожали чужим воротам. Дальний удар Деста рядом с девяткой нельзя назвать голевым моментов. У противоположных ворот пару шансов не использовал Бензема, но в одном из них легального гола всё равно бы не было, так как Карим находился в офсайде.

В концовке и так невысокий темп нарушался медицинскими остановками. В атаках каталонцев было много сумбура. «Реал» обыграл «Барселону» четвёртый раз подряд. В компенсированное время в игре произошла некоторая вспышка. Васкес удачно сыграл на добивании в контратаке, а Агуэро результативно замкнул прострел с правого фланга (1:2). При этом «эль класико» заметно побледнело без Месси и без Роналду.

Кирилл Иванцов