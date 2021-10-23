Федерико Вальверде: «Игроки «Реала» знают, насколько ответственным будет матч с «Барселоной»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи с «Барселоной» в рамках чемпионата Испании.

В интервью изданию Managing Madrid игрок заверил, что команда понимает степень ответственности за результат. «Мы должны быть единым целом, это ключевой аспект. Все должны быть готовы, даже те, кто останутся на замене. Если обыграем каталонцев, то этот сезон точно в последствии станет великим для нас», - прокомментировал уругваец.

Добавим, что в случае победы «Реал» сможет оторваться от заклятого врага в турнирной таблице, который воспользовался последними осечками «сливочных».