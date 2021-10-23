Бускетс: «Барселона» должна бороться за трофеи»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поговорил с прессой накануне «эль класико» против мадридского «Реала». Футболист затронул ряд вопросов, в частности прокомментировал недавние игровые проблемы команды.

«Барселона» неудачно начала сезон, это не то, что мы хотели. Надо сосредоточиться и вспомнить, цвета какого клуба защищаем. Чтобы исправить ситуацию, надо быть более уверенными. Должны бороться за трофеи, иначе болельщики нас не поймут», - цитирует испанца издание Mundo Deportivo.

Стоит отметить, что встреча каталонцев и «Реала» запланирована на завтра, 24 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.