Венгер поддержал Бензема в борьбе за «Золотой мяч»

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает своего соотечественника Карима Бензема явным кандидатом на завоевание престижного индивидуального трофея.

«В этот раз в списке номинантов нет неприкасаемых. По своей индивидуальной статистике и общей последовательности Карим Бензема выше всех. Но есть момент неопределённости: имеет ли фактор выигранных трофеев определяющее значение?» - цитирует Арсена Венгера Telefoot.

Имя следующего обладателя «Золотого мяча» будет объявлено 29 ноября в Париже.

Ранее был обнародован список из 30 номинантов на главный индивидуальный приз в футболе.