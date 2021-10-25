«Команда без ног и головы» - Мирамонтес жёстко прошёлся по «Барселоне»

Экс-футболист «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес прокомментировал очередное поражение своего бывшего клуба в «эль классико». Вчера на «Камп Ноу» победу со счётом 2:1 отпраздновали футболисты «Реала».

«Сегодняшняя команда совершенно не напоминает ту, что была у «Барселоны» несколько лет назад. У них другой стиль.

Футболистам сильно не хватает агрессии. Они не показывают коллективного футбола. Многие игроки не соответствуют уровню «Барсы». Это команда без ног и головы», - приводит слова Мирамонтеса AS.

Эксперт предположил, что мадридцы могли забить даже 4 мяча, если бы сильно захотели.