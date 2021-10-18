«Реал» готовит контракт для номинанта на «Золотой мяч»

Вице-чемпионы Испании заинтересованы в сохранении в своих рядах Карима Бензема.

33-летний французский центрфорвард вскоре может подписать новый договор с мадридским «Реалом», информирует источник Goal.

Согласно сведениям издания, в клубе готовы подписать с Бензема новый контракт сроком до 2025 года. В стане «сливочных» довольны игрой француза и видят в нём основного нападающего команды ещё как минимум несколько лет.

Сам Карим также заинтересован в пролонгации отношений с клубом, за который он выступает с 2009 года.

В нынешнем сезоне номинант на «Золотой мяч» отличился в 8 матчах Ла Лиги уже 9 голами и 7 результативными передачами.