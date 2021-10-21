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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти: «Куман – хороший тренер»

21 Октября 2021 • 19:26 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
2.80 3.60 2.40
24.10 17:15

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти оценил уровень Рональда Кумана, который возглавляет «Барселону». На выходных, как известно, каталонцы и мадридцы сойдутся на «Камп Ноу» в первом «эль класико» сезона.

«Куман – хороший тренер. Все очень хорошо о нём отзываются, хотя я не очень хорошо его знаю. В «Барселоне» он проделывает позитивную работу. В наши дни тренировать эту команду непросто», - рассказал Анчелотти MovistarFutbol.

Матч «Барселона» - «Реал» пройдёт в воскресенье, 24 октября. Стартовый свисток на «Камп Ноу» прозвучит в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 17:15.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти Рональд Куман
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