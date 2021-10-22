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Тухель хочет купить для «Челси» защитника «Реала» слухи

22 Октября 2021 • 00:07 Комментировать
Челси
...
Норвич
1.18 7.00 17.00
23.10 14:30

Менеджер лондонского «Челси» Томас Тухель заинтересовался возможностью приглашения в свою команду крайнего оборонца «Реала» Ферлана Менди.

Согласно информации Defensa Central, «аристократы» предпримут попытку заполучить в свои ряды одного из ключевых игроков обороны команды Карло Анчелотти.

Напомним, что Ферлан Менди только недавно вернулся в состав «сливочных» после продолжительного пребывания на больничном. Менди провёл матч в Лиге чемпионов против «Шахтёра» в Киеве (5:0).

Томас Тухель убеждён, что 26-летний француз смог бы усилить игру его команды. Поэтому коуч «синих» будет настаивать на подписании защитника летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ферлан Менди
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