Менеджер лондонского «Челси» Томас Тухель заинтересовался возможностью приглашения в свою команду крайнего оборонца «Реала» Ферлана Менди.

Согласно информации Defensa Central, «аристократы» предпримут попытку заполучить в свои ряды одного из ключевых игроков обороны команды Карло Анчелотти.

Напомним, что Ферлан Менди только недавно вернулся в состав «сливочных» после продолжительного пребывания на больничном. Менди провёл матч в Лиге чемпионов против «Шахтёра» в Киеве (5:0).

Томас Тухель убеждён, что 26-летний француз смог бы усилить игру его команды. Поэтому коуч «синих» будет настаивать на подписании защитника летом.