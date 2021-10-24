Президенты «Реала» и «Барселоны» пообедали перед «класико»

Флорентино Перес и Жоан Лапорта по традиции встретились перед матчем, чтобы перекусить.

Сегодня на «Камп Ноу» в Барселоне состоится первое в сезоне «эль классико». Перед игрой президенты двух клубов встретились, чтобы совместно пообедать.

Соответствующая информация размещена в официальном англоязычном твиттер-аккаунте «сливочных».

Florentino Pérez and Joan Laporta presided over the official lunch ahead of #ElClásico.#RealMadrid pic.twitter.com/lqTvPcxRa8 — Real Madrid C.F. (@realmadriden) October 24, 2021

Отметим, что президенты двух самых титулованных клубов Испании солидарны в вопросе организации Суперлиги Европы.

До начала «эль класико», одного из самых ожидаемых событий сегодняшнего игрового дня, осталось менее часа. Трансляция матча доступна на сайте Liveresult.ru.