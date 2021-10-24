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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президенты «Реала» и «Барселоны» пообедали перед «класико»

24 Октября 2021 • 16:39 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
2.75 3.60 2.45
Через 0 ч. -7 мин.

Флорентино Перес и Жоан Лапорта по традиции встретились перед матчем, чтобы перекусить.

Сегодня на «Камп Ноу» в Барселоне состоится первое в сезоне «эль классико». Перед игрой президенты двух клубов встретились, чтобы совместно пообедать.

Соответствующая информация размещена в официальном англоязычном твиттер-аккаунте «сливочных».

 

 

Отметим, что президенты двух самых титулованных клубов Испании солидарны в вопросе организации Суперлиги Европы.

До начала «эль класико», одного из самых ожидаемых событий сегодняшнего игрового дня, осталось менее часа. Трансляция матча доступна на сайте Liveresult.ru.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Жоан Лапорта Флорентино Перес
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24.10  19:30 Бетис ... Райо Вальекано 1.8 3.9 4.4
24.10  22:00 Атлетико М ... Реал Сосьедад 1.74 3.8 5
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