Макманаман считает, что Рюдигер сможет усилить «Реал»

Бывший футболист «Реала» и «Ливерпуля» Стив Макманаман прокомментировал слухи о вероятном переходе Антонио Рюдигера в мадридский гранд.

«Он точно сильнее всех нынешних защитников «Реала». У клуба давно не было громких подписаний, так что сейчас всех подряд будут связывать с «бланкос». Нам известно, что они были готовы дать за Мбаппе 200 миллионов. Многие футболисты постараются попасть в Мадрид в следующем сезоне.

Рюдигер набрал впечатляющую форму. Но играя в тройке центреков, у него всегда есть определённая подстраховка. Он сможет усилить «Реал», - передаёт слова Макманамана HorseRacing.

Напомним, что у немецкого стоппера летом истекает срок действия соглашения с «Челси».