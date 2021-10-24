Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 172 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Макманаман считает, что Рюдигер сможет усилить «Реал»

24 Октября 2021 • 09:28 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
2.75 3.60 2.45
Через 6 ч. 28 мин.

Бывший футболист «Реала» и «Ливерпуля» Стив Макманаман прокомментировал слухи о вероятном переходе Антонио Рюдигера в мадридский гранд.

«Он точно сильнее всех нынешних защитников «Реала». У клуба давно не было громких подписаний, так что сейчас всех подряд будут связывать с «бланкос». Нам известно, что они были готовы дать за Мбаппе 200 миллионов. Многие футболисты постараются попасть в Мадрид в следующем сезоне.

Рюдигер набрал впечатляющую форму. Но играя в тройке центреков, у него всегда есть определённая подстраховка. Он сможет усилить «Реал», - передаёт слова Макманамана HorseRacing.

Напомним, что у немецкого стоппера летом истекает срок действия соглашения с «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Стив Макманаман Антонио Рюдигер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
24.10  16:00 Вест Хэм ... Тоттенхэм 2.6 3.5 2.7
24.10  16:00 Брентфорд ... Лестер 2.85 3.35 2.55
24.10  18:30 Манчестер Юнайтед ... Ливерпуль 2.46 3.55 2.85
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Октября
10:41 · Англия. Премьер-лига
​Сульшер: «Мы гонимся за «Ливерпулем»
09:42 · Англия. Премьер-лига
​Клопп похвалил молодого игрока «Манчестер Юнайтед»
09:38 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкаслу» интересен капитан «Вулверхэмптона» Коуди слухи
09:33 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола пригласил стюарда стадиона «Брайтона» к себе на скамейку
09:28 · Англия. Премьер-лига
Макманаман считает, что Рюдигер сможет усилить «Реал»
09:16 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: У нас прекрасные нападающие 1
09:09 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола зовёт Крооса в «Манчестер Сити» слухи
23 Октября
23:51 · Англия. Премьер-лига
​Полиция начала расследование из-за скандального баннера, оскорбляющего новых владельцев «Ньюкасла» 1
22:49 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола похвалил «Брайтон» после крупной победы «Манчестер Сити» 1
21:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» спокойно обыграл «Брайтон» 1
20:30 · Англия. Премьер-лига
​«Уотфорд» вошёл в историю АПЛ
19:38 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола объяснил отсутствие Стерлинга
19:18 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» пропустил 5 мячей от «Уотфорда», провалив концовку
19:02 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» - «Манчестер Сити» - 1:4 (завершён)
18:59 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» изменил позицию по поводу одежды болельщиков
Все новости
Рекомендуем