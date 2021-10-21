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Чемпионат Испании. Ла Лига

Адвокат Бензема – о суде над игроком: «Вальбуэна просто завидует, что Карим на вершине футбола»

21 Октября 2021 • 15:05 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
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24.10 17:15

На днях один из судов Версале начал очередное расследование по делу, в котором замешан нападающий «Реала» Карим Бензема. Футболист подозревается в соучастии в шантаже бывшего партнера по национальной сборной Матье Вальбуэна.

Бензема пока не явился ни на одно из двух заседаний, за что его раскритиковал юрист противоположной стороны. Однако, свое слово сказал адвокат игрока Сильвен Кормье.

«Моего клиента здесь нет, потому что у него загруженный график. В разгар сезона никто не посещает трехдневные суды. Что касается самой ситуации, то из мухи раздули слона. Понять мысли Вальбуэна легко – его тогда исключили из состава, а Бензема сейчас находится на вершине мирового футбола. Это просто зависть», - цитирует адвоката Get French Football News.

Напомним, что у Вальбуэна требовали деньги за нераспространение видео интимного характера с его участием.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Матье Вальбуэна
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