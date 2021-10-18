Педри не поможет «Барселоне» в «эль класико»

Неприятные новости сегодня потревожили болельщиков «Барселоны» - один из лидеров команды не успеет восстановиться к поединку против «Реала» в рамках чемпиона Испании, который запланирован на следующий уик-энд.

Речь идет о полузащитнике Педри, попавшего в лазарет посреди прошлой недели. Правда, тогда источники сообщали, что повреждение игрока оказалось несерьезным. По предварительной информации, юный испанец должен был пропустить лишь две игры – с «Валенсией» в Ла Лиге и с «Динамо» в Лиге чемпионов.

Однако, авторитетное местное издание Marca уверяет, что сроки реабилитации затянулись. Таким образом, Педри не поможет каталонцам в «эль класико», ровно так же, как Серхио Араухо и Усман Дембеле.