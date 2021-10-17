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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дортмундская «Боруссия» обратила своё внимание на украинского голкипера слухи

17 Октября 2021 • 23:10 Комментировать
Арминия
...
Боруссия Д
23.10 16:30

Молодой голкипер «Реала» Андрей Лунин, который лишь однажды выходил в футболке мадридцев в официальном матче, намерен покинуть столицу Испании.

Местное издание Fichajes сообщает, что агенты футболиста уже нашли потенциальные варианты для продолжения карьеры. Согласно источнику, украинец попал на радар скаутов дортмундской «Боруссии».

Сам переход может состоятся летом следующего года, ведь именно тогда Лунин запросит трансфер у руководства, если так и не будет получать игровой практики в «Реале». Сумма потенциальной сделки оценивается в три миллиона евро.

Добавим, что игрок трижды отправлялся в аренды, защищая цвета «Вальядолида», «Леганеса» и «Овьедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Андрей Лунин
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