​Пике: «Завершу карьеру в «Барселоне», но запасным не буду»

Один из лидеров «Барселоны» Херард Пике ответил на вопрос, касающийся завершения карьеры.

- Я не ощущаю себя ветераном. Но когда я почувствую, что я уже не так важен, я уйду на пенсию. Я не буду самым быстрым на поле, но я могу конкурировать с лучшими. Пока так будет, я буду играть, - сказал Пике.

- То есть вы уйдёте из «Барселоны», если потеряете статус игрока основы? – вопрос El Pais.

- Я завершу карьеру в «Барселоне». Это точно. Но я не приму завершение карьеры в качестве игрока замены. Если это последние месяцы карьеры, и моё время пришло, так тому и быть. Но я не хочу сидеть целый год на скамейке, - ответил Пике.