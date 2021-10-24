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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Пике: «Завершу карьеру в «Барселоне», но запасным не буду»

24 Октября 2021 • 13:50 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
2.75 3.60 2.45
Через 3 ч. 1 мин.

Один из лидеров «Барселоны» Херард Пике ответил на вопрос, касающийся завершения карьеры.

- Я не ощущаю себя ветераном. Но когда я почувствую, что я уже не так важен, я уйду на пенсию. Я не буду самым быстрым на поле, но я могу конкурировать с лучшими. Пока так будет, я буду играть, - сказал Пике.

- То есть вы уйдёте из «Барселоны», если потеряете статус игрока основы? – вопрос El Pais.  

- Я завершу карьеру в «Барселоне». Это точно. Но я не приму завершение карьеры в качестве игрока замены. Если это последние месяцы карьеры, и моё время пришло, так тому и быть. Но я не хочу сидеть целый год на скамейке, - ответил Пике.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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