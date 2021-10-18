Оказывается, слухи касательно заинтересованности «Барселоны» в услугах вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга не были чьей-то выдумкой.

Авторитетное издание Marca уверяет, что каталонцы действительно связывались с руководством английского клуба для обсуждения возможных условий сделки. Правда, ответ боссов «горожан» не порадовал испанскую сторону.

Дело в том, что «Сити» выставил ценник на сумму в 80 миллионов евро за футболиста сборной Англии. Более того, действующий чемпион АПЛ не собирается соглашаться на аренду с последующим правом выкупа.

Согласно источнику, «Барселона» на данный момент не может позволить себе такой дорогостоящий трансфер.