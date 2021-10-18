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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скидки не будет: «Сити» назвал «Барселоне» цену на Стерлинга слухи

18 Октября 2021 • 23:38 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
7.70 4.80 1.40
23.10 19:30

Оказывается, слухи касательно заинтересованности «Барселоны» в услугах вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга не были чьей-то выдумкой.

Авторитетное издание Marca уверяет, что каталонцы действительно связывались с руководством английского клуба для обсуждения возможных условий сделки. Правда, ответ боссов «горожан» не порадовал испанскую сторону.

Дело в том, что «Сити» выставил ценник на сумму в 80 миллионов евро за футболиста сборной Англии. Более того, действующий чемпион АПЛ не собирается соглашаться на аренду с последующим правом выкупа.

Согласно источнику, «Барселона» на данный момент не может позволить себе такой дорогостоящий трансфер.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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