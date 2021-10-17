По всей видимости, дни пребывания нападающего Луки Йовича в «Реале» подходят к концу – на игрока не рассчитывает главный тренер Карло Анчелотти. В связи с этим, футболист ищет варианты продолжения своей карьеры.

Испанское издание Fichajes сообщает, что зимой серб может оказаться в английской Премьер-лиге. Согласно источнику, интерес к Йовичу проявляет лондонский «Арсенал», который намерен усилить атакующую линию команды.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 20 миллионов евро. В текущем сезоне у Йовича нет результативных действий в играх за «Реал». Напомним, что британские СМИ также говорят о возможном обмене клубами Гарета Бэйла на Александра Ляказетта.