Анчелотти: «Эль класико» - особенное событие для Испании»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями касаемо важности соперничества своего клуба с «Барселоной».

«Встреча «Реала» с «Барселоной» - особенный матч. В каждой стране, где мне приходилось работать тренером, есть такие игры: «Интер» - «Милан», «Челси» - «Тоттенхэм», «Бавария» - «Боруссия» Дортмунд. «Эль класико» - особенное событие для Испании. Это не рядовая игра, но я подхожу к ней с максимальной концентрацией», - указал Карло Анчелотти.

Прежде энтренадор «сливочных» озвучил стратегию своей команды на игру, что состоится в воскресенье, 24 октября, на «Камп Ноу».