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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар и Карвахаль смогут принять участие в «эль классико»

21 Октября 2021 • 20:47 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
2.80 3.60 2.40
24.10 17:15

Эден Азар и Даниэль Карвахаль тренировались вместе с командой за три дня до поединка против «Барселоны».

По информации источника Marca, два футболиста стартового состава «Реала» восстановились от своих прежних травм и смогут порадовать мадридских болельщиков своей игрой в воскресенье, 24 октября. Сообщается, что бельгиец и испанец присоединились к общей группе футболистов «Реала» на тренировке. Вряд ли они смогут выйти на поле с первых минут, но в заявку на «эль классико» Азар и Карвахаль наверняка попадут.

Напомним, что сегодня вместе с командой из-за дискомфорта не тренировался Карим Бензема. Однако француз должен успеть вернуться на поле к воскресному поединку.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Эден Азар Дани Карвахаль
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