Азар и Карвахаль смогут принять участие в «эль классико»

Эден Азар и Даниэль Карвахаль тренировались вместе с командой за три дня до поединка против «Барселоны».

По информации источника Marca, два футболиста стартового состава «Реала» восстановились от своих прежних травм и смогут порадовать мадридских болельщиков своей игрой в воскресенье, 24 октября. Сообщается, что бельгиец и испанец присоединились к общей группе футболистов «Реала» на тренировке. Вряд ли они смогут выйти на поле с первых минут, но в заявку на «эль классико» Азар и Карвахаль наверняка попадут.

Напомним, что сегодня вместе с командой из-за дискомфорта не тренировался Карим Бензема. Однако француз должен успеть вернуться на поле к воскресному поединку.