​«Барселона» огласила состав на «эль класико», 17-летний Гави - в основе

В воскресенье вечером пройдёт первое «эль класико» сезона – «Барселона» примет «Реал» в календарном матче Ла Лиги. Каталонцы объявили стартовый состав на этот поединок. Рулевой команды Рональд Куман сделал ставку на таких исполнителей:

Тер Штеген, Дест, Пике, Бускетс, Депай, Фати, Альба, де Йонг, Мингеса, Гарсия, Гави.

Отмечается, что 17-летний Гави станет самым молодым игроком «Барселоны», который попал в основной состав на «эль класико» в XXI веке.

Матч между «Барселоной» и «Реалом» на «Камп Ноу» начнётся в 17:15 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.