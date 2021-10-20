Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 237 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема сравнялся с Сантильяной по голам за «Реал» и делит с ним 4-е место в истории клуба

20 Октября 2021 • 00:31 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
2.80 3.60 2.40
24.10 17:15

Забив «Шахтёру» на последней минуте основного времени поединка Лиги чемпионов, нападающий «Реала» Карим Бензема стал еще на шаг ближе к тому, чтобы войти в тройку лучших бомбардиров в истории клуба.

Статистический портал SportsCenter свидетельствует, что француз сравнялся за забитыми мячами в футболке «сливочных» с Сантильяной. Теперь у них по 290 голов и они делят между собой четвертое место в списке.

Впереди только Альфредо ди Стефано, Рауль и Криштиану Роналду. Вполне вероятно, что Бензема удастся догнать ди Стефано, у которого 308 мячей, но наверняка не сможет повторить достижение Роналду – португалец оторвался более, чем на 150 голов, отметившись за «Реал» 450 раз. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Октября
00:31 · Испания. Ла Лига
Бензема сравнялся с Сантильяной по голам за «Реал» и делит с ним 4-е место в истории клуба
19 Октября
21:52 · Испания. Ла Лига
Пике заявил, что «Реал» украл у «Барселоны» Винисиуса
20:34 · Испания. Ла Лига
Бензема грозит тюремный срок
09:23 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, сыграет ли Азар с «Барселоной»
08:35 · Испания. Ла Лига
Бартомеу назвал трансферы «Барселоны», которые не оправдали надежд 1
18 Октября
23:53 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» спокойно одолел «Кадис»
23:38 · Англия. Премьер-лига
Скидки не будет: «Сити» назвал «Барселоне» цену на Стерлинга 5 слухи
23:09 · Испания. Ла Лига
Бартомеу признался, что «Барселона» в своё время сделала выбор в пользу трансфера Дембеле, а не Мбаппе 2
22:44 · Испания. Ла Лига
Хоакин в возрасте 40 лет стал самым возрастным игроком, отметившимся ассистом в Ла Лиге
22:00 · Испания. Ла Лига
Иньеста заявил, что нынешний состав «Барселоны» способен выиграть Ла Лигу
21:56 · Испания. Ла Лига
«Бетис» на 90-й минуте забил победный гол в ворота «Алавеса»
21:09 · Испания. Ла Лига
Педри не поможет «Барселоне» в «эль класико»
20:35 · Испания. Ла Лига
Модрич определился со своим фаворитом на завоевание «Золотого мяча» 2
19:44 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» может подписать нападающего сборной Швеции – и это не Ибрагимович 1
17:48 · Испания. Ла Лига
«Барселона» показала, как будет выглядеть «Камп Ноу» 1 видео
Все новости
Рекомендуем