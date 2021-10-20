Бензема сравнялся с Сантильяной по голам за «Реал» и делит с ним 4-е место в истории клуба

Забив «Шахтёру» на последней минуте основного времени поединка Лиги чемпионов, нападающий «Реала» Карим Бензема стал еще на шаг ближе к тому, чтобы войти в тройку лучших бомбардиров в истории клуба.

Статистический портал SportsCenter свидетельствует, что француз сравнялся за забитыми мячами в футболке «сливочных» с Сантильяной. Теперь у них по 290 голов и они делят между собой четвертое место в списке.

Впереди только Альфредо ди Стефано, Рауль и Криштиану Роналду. Вполне вероятно, что Бензема удастся догнать ди Стефано, у которого 308 мячей, но наверняка не сможет повторить достижение Роналду – португалец оторвался более, чем на 150 голов, отметившись за «Реал» 450 раз.