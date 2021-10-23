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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта заверил, что не уволит Кумана в случае поражения от «Реала»

23 Октября 2021 • 16:40 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
2.75 3.60 2.45
Через 23 ч. 9 мин.

Оказывается, не зря главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не ощущает давления накануне принципиального противостояния каталонцев с мадридским «Реалом».

Президент клуба Жоан Лапорта за сутки до матча заявил, что голландский специалист останется на своей должности вне зависимости от результата «эль класико». «Конечно, Куман продолжить работать с командой, что бы не случилось, это не обсуждается», - приводит слова чиновника испанское издание Diario As.

Уточним, что в случае поражения «сине-гранатовые» будут отставать от своего главного соперника аж на пять очков в турнирной таблице Ла Лиги, оказавшись при этом вне зоны еврокубков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Рональд Куман
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23.10  19:30 Эльче ... Эспаньол 2.75 3 2.9
23.10  22:00 Атлетик Б ... Вильярреал 2.5 3.15 3.05
24.10  15:00 Севилья ... Леванте 1.5 4.5 6.6
24.10  17:15 Барселона ... Реал Мадрид 2.65 3.55 2.65
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