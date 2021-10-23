Лапорта заверил, что не уволит Кумана в случае поражения от «Реала»

Оказывается, не зря главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не ощущает давления накануне принципиального противостояния каталонцев с мадридским «Реалом».

Президент клуба Жоан Лапорта за сутки до матча заявил, что голландский специалист останется на своей должности вне зависимости от результата «эль класико». «Конечно, Куман продолжить работать с командой, что бы не случилось, это не обсуждается», - приводит слова чиновника испанское издание Diario As.

Уточним, что в случае поражения «сине-гранатовые» будут отставать от своего главного соперника аж на пять очков в турнирной таблице Ла Лиги, оказавшись при этом вне зоны еврокубков.