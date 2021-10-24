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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агуэро отметился дебютным голом за «Барселону»

24 Октября 2021 • 19:30 Комментировать
Барселона
1:2
Реал Мадрид
окончен

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро в компенсированное время отметился забитым голом в принципиальном матче каталонцев против мадридского «Реала», но это не спасло его команду от поражения.

Однако, этот удар стал первым результативным в исполнении аргентинца за свой новый клуб – форвард пропустил старт сезона из-за травмы и только сейчас начал активно задействоваться в официальных играх.

Напомним, что ранее Агуэро не раз жаловался на уход из «Барселоны» Лионеля Месси, ведь, по его словам, возможность выступать бок о бок со своим давним другом была определяющей причиной при переезде в столицу Каталонии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро
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