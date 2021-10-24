Анчелотти: Мы не знаем, чего достигнут Фати и Винисиус

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выступил перед прессой в преддверии первого в сезоне «эль классико».

«Команды меняются, но это всё равно будет отличная игра. Физически мы прибавляем. Пока что мы не знаем, чего достигнут Фати и Винисиус. Но нам точно известно, что «классико» всегда будет большим матчем.

У меня точно такие же ощущения, как и в то время, когда Месси и Роналду были в составах этих команд», - приводит слова Карло Анчелотти Marca.

Матч «Барселона» - «Реал» состоится сегодня на «Камп Ноу». Начало поединка – в 17:15 по московскому времени. Трансляция игры доступна на сайте Liveresult.ru.