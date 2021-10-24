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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алаба прокомментировал свой первый гол за «Реал»

24 Октября 2021 • 23:59 Комментировать
Барселона
1:2
Реал Мадрид
окончен

Первый гол Давида Алабы в футболке мадридского «Реала» пришелся на принципиальное противостояние с «Барселоной» - австриец открыл счет в матче, тем самым сумев помочь мадридцам чувствовать себя более уверенно в оставшееся минуты встречи.

Сам Алаба в интервью местному изданию Sport рассказал, какие чувства испытывает после дебютного взятия ворот в испанском чемпионате: «Это очень приятно. Все было сделано в моем стиле. Чувствую себя в Мадриде удачливым. Но, победа команды важнее, нравится пребывать в подобной атмосфере».

Отметим, что «Реал» вернул себя лидерство в Ла Лиге, оторвавшись от каталонцев на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Давид Алаба
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