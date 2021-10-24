Алаба прокомментировал свой первый гол за «Реал»

Первый гол Давида Алабы в футболке мадридского «Реала» пришелся на принципиальное противостояние с «Барселоной» - австриец открыл счет в матче, тем самым сумев помочь мадридцам чувствовать себя более уверенно в оставшееся минуты встречи.

Сам Алаба в интервью местному изданию Sport рассказал, какие чувства испытывает после дебютного взятия ворот в испанском чемпионате: «Это очень приятно. Все было сделано в моем стиле. Чувствую себя в Мадриде удачливым. Но, победа команды важнее, нравится пребывать в подобной атмосфере».

Отметим, что «Реал» вернул себя лидерство в Ла Лиге, оторвавшись от каталонцев на пять очков.