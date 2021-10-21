Фати – о новом контракте с «Барселоной»: «Хочу бороться за все возможные трофеи»

Вчера «Барселона» объявила о заключении нового трудового договора с 18-летним вингером команды Ансу Фати. Болельщики положительно восприняли эту новость – в Каталонии юного испанца считают наследником Лионеля Месси.

Сам же Фати прокомментировал подписание нового контракта, заявив, что очень рад случившемуся. «Продолжу находиться в том месте, которое я так сильно люблю. Я усердно работал, чтобы оказаться здесь. Хочу совершенствоваться в «Барселоне» как игрок, так и как личность. Главная цель – бороться вместе с командой за все возможные трофеи», - цитирует футболиста пресс-служба клуба.

Отметим, что уже на этих выходных на Фати будет ожидать первое серьезное испытание после пролонгации соглашения – каталонцы на своем поле примут мадридский «Реал» в рамках Ла Лиги.