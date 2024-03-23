В «Манчестер Юнайтед» всерьёз обсуждают вариант с приглашением Зидана

Как сообщается в СМИ в последние дни, «Манчестер Юнайтед» собирается пригласить нового тренера на следующий сезон.

Одним из кандидатов назывался бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Кроме того, также в списке интересов Роберто Де Дзерби, Хулен Лопетеги и ряд другие специалистов.

По данным ESPN, в английском клубе всерьёз обсуждают вариант с приглашением именно Зидана.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» возглавляет Эрик тен Хаг. В текущем сезоне «красные дьяволы» набрали в 28 турах 47 очков и занимают шестое место. В Лиге чемпионов клуб не смог выйти из группы.