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В «Манчестер Юнайтед» всерьёз обсуждают вариант с приглашением Зидана

23 Марта 2024 • 21:00 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
30.03 23:00

Как сообщается в СМИ в последние дни, «Манчестер Юнайтед» собирается пригласить нового тренера на следующий сезон.

Одним из кандидатов назывался бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Кроме того, также в списке интересов Роберто Де Дзерби, Хулен Лопетеги и ряд другие специалистов.

По данным ESPN, в английском клубе всерьёз обсуждают вариант с приглашением именно Зидана.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» возглавляет Эрик тен Хаг. В текущем сезоне «красные дьяволы» набрали в 28 турах 47 очков и занимают шестое место. В Лиге чемпионов клуб не смог выйти из группы.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Зинедин Зидан

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Комментарии (1) Все комментарии
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Booker
23 Марта 2024 в 21:25
Да не пойдет он в Манчестер.Его с Реалом в Ла Лиге раком ставили,а в Англии вообще очко порвут.
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