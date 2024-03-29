Мартинес может вернуться в состав «Манчестер Юнайтед»

Защитник Лисандро Мартинес имеет шансы сыграть в ближайшем матче Премьер-лиги против «Брентфорда». Об этом журналистам рассказал главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«У нас есть ещё одна тренировка, но некоторые игроки могут вернуться. Ест шанс, что Мартинес будет в составе. Нам не хватало его в каждой игре, потому что он привносит хладнокровие и спокойствие, а также победный настрой, который он передаёт команде, что повышает наш уровень», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Матч «Брентфорд» - «Манчестер Юнайтед» пройдёт в субботу, 30 марта.

Стоит сказать, что Мартинес не играл за «Манчестер Юнайтед» из-за травмы почти два месяца.