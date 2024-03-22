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Варан попросил Инфантино «перейти от слов к действиям» в борьбе с расизмом

22 Марта 2024 • 18:36 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
30.03 23:00

Игрок обороны «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан считает, что слов недостаточно в борьбе с расизмом.

По мнению футболиста, ФИФА следует предпринять конкретные действия для решения проблемы.

«Действия говорят громче слов. Так же как болельщики возлагают на нас большие надежды, игроки возлагают большие надежды на наших лидеров, чтобы они использовали свою власть во благо», – написал игрок в соцсетях.

Напомним, что президент ФИФА Джанни Инфантино призвал ужесточить меры по борьбе с расизмом на следующем конгрессе ФИФА.

К слову, данная проблема проявляется во многих странах, неправомерные действия встречаются повсеместно.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джанни Инфантино АПЛ Рафаэль Варан расизм ещё теги

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