Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отреагировал на результаты жеребьёвки полуфинала Кубка Англии. Напомним, манкунианцы на этой стадии встретятся с «Ковентри», который ныне выступает в Чемпионшипе.

«Мы увидели результаты жеребьёвки. Реакция была такой же, как в тот момент, когда нам выпал «Ливерпуль». Наша цель – выйти в финал. Мы не собираемся что-либо преждевременно праздновать, ведь у нас есть уважение к сопернику. Мы знаем, что нам предстоит сыграть с командой из Чемпионшипа, а не АПЛ. Тем не менее, «Ковентри» уже выбил «Вулверхэмптон», – цитирует Фернандеша Centre Devils.

Вчера «Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» в четвертьфинале со счётом 4:3.