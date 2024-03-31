Маунт забил свой первый гол за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт отметился голом впервые с момента прихода в команду.

25-летний игрок открыл счёт на 96-й минуте матча Премьер-лиги против «Брентфорда» – спустя всего 16 минут после выхода на замену. Для Маунта этот забитый мяч стал дебютным в составе «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. До сегодняшнего дня англичанин провёл 13 матчей за «красных дьяволов», но не поражал ворота соперников.

Радость манкунианцев после долгожданного гола хавбека, впрочем, была недолгой: уже на 99-й минуте «Брентфорд» сравнял счёт усилиями Кристоффера Айера.

Мэйсон Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» летом прошлого года. Сумма трансфера составила более 64 млн евро.