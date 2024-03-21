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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Майну: «Премьер-лига очень сложна, мне пришлось адаптироваться»

21 Марта 2024 • 00:24 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
30.03 23:00

18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну рассказал, как адаптировался в Английской премьер-лиге.

Юный футболист дебютировал в высшем английском дивизионе в феврале прошлого года, а в нынешнем сезоне стал регулярно появляться в основном составе «красных дьяволов». Недавно хавбек был впервые приглашён в ряды главной сборной Англии.

«Мне пришлось быстро адаптироваться к уровню Премьер-лиги. Очевидно, что это очень трудно как в физическом плане, так и в моральном, поэтому мне было тяжело. Но сейчас я чувствую, что уже немного встал на ноги, и мне это нравится», – рассказал в интервью BBC Radio Майну.

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