«Брентфорд» нанёс 31 удар по воротам «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» едва не вырвал победу над «Брентфордом», допустив немыслимое количество ударов по своим воротам.

«Красные дьяволы» вышли вперёд на шестой добавленной ко второму тайму минуте, но удержать победу не смогли, пропустив спустя всего три минуты. Тем не менее, как показывает статистика ударов, даже ничья – достойный результат для гостей в сегодняшней встрече: «пчёлы» нанесли 31 удар по воротам, в то время как команда Эрика тен Хага пробила всего 11 раз.

Кроме того, что примечательно, «Манчестер Юнайтед» стал первой после «Шеффилд Юнайтед» командой, допустившей 30 или более ударов по своим воротам более одного раза в текущем розыгрыше Премьер-лиги (впервые этот показатель был достигнут в декабрьском матче с «Ливерпулем» – 34).