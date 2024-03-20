Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Слухи о возможном назначении специалиста на пост рулевого «красных дьяволов» распространились в последние дни. Саутгейт может заменить Эрика тен Хага, чьё будущее в клубе остаётся неопределённым. Судя по всему, идея приглашения нынешнего рулевого английской сборной в «Манчестер Юнайтед» будет лишь набирать обороты. Как информирует ESPN, Саутгейт пользуется всё большей поддержкой среди футболистов манкунианцев.

Действующий контракт Гарета Саутгейта рассчитан до конца текущего года, в то время как договор Эрика тен Хага истекает по окончании сезона-2024/25.