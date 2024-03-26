Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нил может получить работу в «Манчестер Юнайтед».

Руководство «красных дьяволов» намерено в скором времени провести переговоры с 40-летним специалистом, докладывает журналист Марк Огден. Ожидается, что О'Нилу будет предложена роль в новом тренерском штабе манкунианцев. Какая именно – пока не раскрывается.

Будущее Эрика тен Хага, в настоящий момент занимающего пост рулевого «Манчестер Юнайтед», остаётся неизвестным. Ситуация прояснится в конце сезона.

Гари О'Нил возглавляет «Вулверхэмптон» с августа прошлого года. Ранее англичанин работал в «Борнмуте».