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«Манчестер Юнайтед» запланировал переговоры с тренером «Вулверхэмптона» слухи

26 Марта 2024 • 23:28 Комментировать
Астон Вилла
...
Вулверхэмптон
30.03 20:30

Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нил может получить работу в «Манчестер Юнайтед».

Руководство «красных дьяволов» намерено в скором времени провести переговоры с 40-летним специалистом, докладывает журналист Марк Огден. Ожидается, что О'Нилу будет предложена роль в новом тренерском штабе манкунианцев. Какая именно – пока не раскрывается.

Будущее Эрика тен Хага, в настоящий момент занимающего пост рулевого «Манчестер Юнайтед», остаётся неизвестным. Ситуация прояснится в конце сезона.

Гари О'Нил возглавляет «Вулверхэмптон» с августа прошлого года. Ранее англичанин работал в «Борнмуте».

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Гари О'Нил Эрик тен Хаг ещё теги

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