Тен Хаг: «Я убеждён, что у нас есть команда на будущее»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уверен, что его команду ждёт светлое будущее. Вчера манкунианцы вышли в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль» со счётом 4:3 на домашнем стадионе. За выход в финал «Манчестер Юнайтед» поборется с «Ковентри», который выступает в Чемпионшипе.

«Я убеждён, что у нас есть команда на будущее. Мы обладаем топовыми талантами. Футболисты прогрессируют и впечатляют. Посмотрите на Диогу Далота, Кобби Майну и остальных», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Эрика могут уволить по окончании нынешнего сезона. В АПЛ манкунианцы занимают шестое место.