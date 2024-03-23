Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зидан, Тухель, де Дзерби и ещё шесть тренеров – в числе кандидатов на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»

23 Марта 2024 • 00:56 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
30.03 23:00

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры девяти тренеров на замену Эрику тен Хагу.

Будущее нынешнего рулевого «красных дьяволов» пока не определено: он может как сохранить работу, так и покинуть клуб после завершения сезона. По информации журналиста Роба Доусона, в «Манчестер Юнайтед» составили список потенциальных сменщиков тен Хага, в который попали Зинедин Зидан (безработный), Томас Тухель (уйдёт из «Баварии» летом), Роберто де Дзерби («Брайтон»), Юлиан Нагельсманн (сборная Германии), Грэм Поттер (безработный), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Томас Франк («Брентфорд»), Хулен Лопетеги (безработный) и Рубен Аморим («Спортинг» Лиссабон).

Контракт Эрика тен Хага с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Зинедин Зидан Рубен Аморим Томас Тухель Гарет Саутгейт Хулен Лопетеги Юлиан Нагельсманн Эрик тен Хаг Роберто де Дзерби Грэм Поттер Томас Франк ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 23 Марта
00:56
Зидан, Тухель, де Дзерби и ещё шесть тренеров – в числе кандидатов на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»
22 Марта
23:21
Саутгейт назвал неуважительными слухи о его приглашении в «Манчестер Юнайтед»
18:36
Варан попросил Инфантино «перейти от слов к действиям» в борьбе с расизмом
21 Марта
01:14
Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» способен конкурировать с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Манчестер Сити»
00:24
Майну: «Премьер-лига очень сложна, мне пришлось адаптироваться»
20 Марта
22:34
В «Манчестер Юнайтед» всё больше поддерживают кандидатуру Саутгейта
12:56
«Манчестер Юнайтед» может летом купить опорника, если Каземиро покинет команду 1
02:40
Дорогостоящий игрок «Манчестер Юнайтед» мечтает выступать за «Реал» 1
02:12
Повторная аренда Санчо в «Боруссию» – наиболее вероятный сценарий
19 Марта
23:46
В «Манчестер Юнайтед» нашли идеального конкурента для Хёйлунна
23:19
«Манчестер Юнайтед» не предлагал Варану новый контракт – игрок может уйти бесплатно
22:01
«Манчестер Юнайтед» подпишет нового форварда летом
21:12
Инсайдер Романо оценил шансы тен Хага продолжить работу в «Манчестер Юнайтед»
15:32
Рэтклифф посмеялся над предложением пригласить Клоппа в «Манчестер Юнайтед»
18 Марта
15:40
Фернандеш отреагировал на результаты жеребьёвки полуфинала Кубка Англии
14:30
Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» 1
13:43
Тен Хаг: «Диалло заслуживает играть больше»
12:30
Тен Хаг: «Я убеждён, что у нас есть команда на будущее»
10:47
«Манчестер Юнайтед» ещё не принял решение по Амрабату
16 Марта
01:34
Гранд АПЛ может перехватить Вернера у «Тоттенхэма»
00:06
«Манчестер Юнайтед» – третья худшая команда топ-5 лиг по допущенным ударам по своим воротам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БРЕНТФОРД МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят купить нападающего «Реала» Садио Мане высказался о Клоппе «Спартак» обратился к Сергею Лаврову Первак назвал тренера, который вернёт «Спартак» в чемпионскую гонку Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал» Артета выбрал трёх нападающих для «Арсенала» - известны все имена
Умер Василий Уткин «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия «Трактор» в четвёртый раз подряд обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Александр Кожевников раскритиковал работу судей в КХЛ Журова высказалась о поручении Путина правительству подготовить план участия россиян на Олимпиаде-2024 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Марта
00:56 · Англия. Премьер-лига
Зидан, Тухель, де Дзерби и ещё шесть тренеров – в числе кандидатов на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»
22 Марта
23:46 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт: «Майну прекрасно влился в состав сборной Англии»
23:21 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт назвал неуважительными слухи о его приглашении в «Манчестер Юнайтед»
23:03 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби хочет, чтобы «Брайтон» повторно арендовал Фати у «Барселоны»
20:10 · Англия. Премьер-лига
Ибраима Конате назвал лучшего игрока: «Благодаря ему я влюбился в футбол»
20:10 · Англия. Премьер-лига
Вратарь «Реала» Лунин интересен топ-клубу АПЛ 2
18:58 · Англия. Премьер-лига
Игрок сборной Бразилии Гимараэс отреагировал на слухи о смене клуба
18:41 · Англия. Премьер-лига
Четыре гранда АПЛ связались с «Реалом» по поводу трансфера форварда 3
18:36 · Англия. Премьер-лига
Варан попросил Инфантино «перейти от слов к действиям» в борьбе с расизмом
18:34 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» выбрал нового нападающего
18:28 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг может возглавить один из трёх клубов – известны названия
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» придумала, как подписать хавбека Онана
17:08 · Англия. Премьер-лига
Тео Эрнандес интересен «Баварии» и клубам АПЛ
16:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал замену Каземиро
14:59 · Англия. Премьер-лига
Два звёздных полузащитника – на радаре «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем