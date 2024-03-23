Зидан, Тухель, де Дзерби и ещё шесть тренеров – в числе кандидатов на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры девяти тренеров на замену Эрику тен Хагу.

Будущее нынешнего рулевого «красных дьяволов» пока не определено: он может как сохранить работу, так и покинуть клуб после завершения сезона. По информации журналиста Роба Доусона, в «Манчестер Юнайтед» составили список потенциальных сменщиков тен Хага, в который попали Зинедин Зидан (безработный), Томас Тухель (уйдёт из «Баварии» летом), Роберто де Дзерби («Брайтон»), Юлиан Нагельсманн (сборная Германии), Грэм Поттер (безработный), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Томас Франк («Брентфорд»), Хулен Лопетеги (безработный) и Рубен Аморим («Спортинг» Лиссабон).

Контракт Эрика тен Хага с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2025 года.