Маунт: «Игра не соответствовала стандартам «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт дал интервью после матча с «Брентфордом» (1:1).

Английский хавбек вышел на замену на 80-й минуте и едва не принёс манкунианцам победу, забив на 96-й, но «пчёлы» смогли быстро отыграться. К слову, для Маунта забитый мяч стал первым в составе «Манчестер Юнайтед».

«Очевидно, вы хотите удержать победу, когда забиваете в самом конце. Если смотреть на игру в целом, то она, конечно, не соответствовала нашим стандартам, и мы это знаем. Возможно, мы не заслуживали выиграть.

Противостоять «Брентфорду» здесь всегда тяжело. Возможно, всё пошло не так с самого начала.

Мы знаем, что можем прибавить. Мы должны это сделать, чтобы выигрывать матчи. Будем усердно работать», – цитирует BBC Маунта.