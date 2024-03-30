Тен Хаг – о состоянии Каземиро: «Решение будет принято перед матчем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что Каземиро может вернуться на поле в поединке против «Брентфорда».

Выездная для «красных дьяволов» встреча пройдёт в субботу, её начало запланировано на 23:00 по московскому времени. Каземиро пропустил последний матч «Манчестер Юнайтед» перед международным перерывом – в Кубке Англии против «Ливерпуля» (4:3) – из-за мышечных проблем. Участие бразильца в предстоящей игре также находится под вопросом.

«Он уже провёл несколько тренировок на поле, в том числе в общей группе. Его состояние заметно улучшается, но нам ещё предстоит оценить ситуацию перед матчем, чтобы понять, готов ли он выйти в стартовом составе», – поведал на пресс-конференции тен Хаг.