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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Каземиро опорником из другого клуба АПЛ

27 Марта 2024 • 15:23 Комментировать
Астон Вилла
...
Вулверхэмптон
30.03 20:30

«Манчестер Юнайтед» нашёл опорного полузащитника, которым хочет заменить Каземиро. Напомним, бразилец может покинуть команду в летнее трансферное окно.

По информации от издания Sport, манкунианцы положили глаз на Жоа Гомеса из «Вулверхэмптона». 23-летний полузащитник проводит второй сезон в Английской премьер-лиги и производит хорошее впечатление своей игрой на руководство «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Гомес отметился двумя голами и одним результативным пасом в чемпионате Англии. Бразилец оценивается «Трансфермарктом» в 28 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника также заинтересованы «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».

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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Каземиро Жоао Гомес ещё теги

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