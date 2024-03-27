«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Каземиро опорником из другого клуба АПЛ

«Манчестер Юнайтед» нашёл опорного полузащитника, которым хочет заменить Каземиро. Напомним, бразилец может покинуть команду в летнее трансферное окно.

По информации от издания Sport, манкунианцы положили глаз на Жоа Гомеса из «Вулверхэмптона». 23-летний полузащитник проводит второй сезон в Английской премьер-лиги и производит хорошее впечатление своей игрой на руководство «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Гомес отметился двумя голами и одним результативным пасом в чемпионате Англии. Бразилец оценивается «Трансфермарктом» в 28 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника также заинтересованы «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».