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«Манчестер Юнайтед» не предлагал Варану новый контракт – игрок может уйти бесплатно

19 Марта 2024 • 23:19 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
30.03 23:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан не получал предложений по новому контракту.

Действующий договор француза истекает по окончании текущего сезона. По некоторым данным, соглашение может продлиться автоматически при достижение игроком определённого количества проведённых матчей, однако эти сведения не подтверждает инсайдер Фабрицио Романо. Кроме того, как информирует эксперт, «Манчестер Юнайтед» также не делал 30-летнему футболисту предложений по новому контракту. Таким образом, центрбек может покинуть клуб свободным агентом уже через три месяца.

На счету Рафаэля Варана один забитый мяч в 28 матчах нынешней кампании за команду Эрика тен Хага.

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