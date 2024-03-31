Тен Хаг – о ничьей с «Брентфордом»: «Наша победа была бы незаслуженной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признал, что его команда выглядела хуже соперника.

«Красные дьяволы» проводили не лучший матч, допустив более 30 ударов по своим воротам, однако были очень близки к победе. На 96-й минуте счёт открыл вышедший на замену Мэйсон Маунт, впервые отличившийся за манкуниацев. «Брентфорд» ушёл от поражения, сравняв счёт на 99-й.

«Возможно, если бы мы выиграли, это было бы незаслуженно, но результат всё равно обидный – нужно набирать три очка, когда выходишь вперёд в конце.

Сегодня «Брентфорд» был лучше нас – соперник проявил больше желания и решительности, чем мы. Допустимо ли это? Нет, никогда. Мы показали наш настрой в матче с «Ливерпулем» и в некоторых других играх, но сегодня соперник был агрессивнее нас», – сказал в интервью Sky Sports тен Хаг.