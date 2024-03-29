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«Очень горжусь»: Тен Хаг высказался о дебюте Майну в сборной Англии

29 Марта 2024 • 19:47 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
1 3.00 X 3.80 2 2.18
30.03 23:00

Прогресс 18-летнего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну позволил ему дебютировать за сборную Англии. Комментарий на этот счёт дал наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

«Думаю, Майну хорошо сыграл за сборную Англии, но мы не удивились этому. Мы уже видели, как быстро он способен адаптироваться к высокому уровню и выглядеть при этом естественно. Я очень горжусь. Это хорошо для академии «Манчестер Юнайтед», - сказал тен Хаг в ходе пресс-конференции в пятницу.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 30 марта, - против «Брентфорда» на выезде.

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