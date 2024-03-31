«Брентфорд» едва не обыграл «Манчестер Юнайтед»

Проигрывающий почти все матчи «Брентфорд» субботним вечером соперничал с «МЮ» и нанес более 20 ударов по воротам противника при девяти попытках у противника. Йоан Висса помог создать момент Айвену Тони, его удар в дальний нижний угол приняла на себя штанга. Натан Коллинз замыкал навес на дальнюю часть штрафной, и каркас ворот снова сыграл за гостей.

После перерыва Расмус Хёйлунн и Егор Ярмолюк опасно били, но голкиперы выручили. Брайан Мбеумо здорово сыграл на Тони, и тот в падении послал мяч в сетку, но из офсайда все же. Уже перед финальным свистком Антони перед штрафной сыграл на ход Мэйсону Маунту, который в падении открыл счет. Ответная атака - и также гол. Тони от лицевой линии покатил под удар Кристофферу Айеру, и тот тоже был точен - 1:1.

«Брентфорд» идет на 15-м месте, соперник - шестой.