Онана – о матче против «Брентфорда»: «Для нас это финал»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана высказался о важности предстоящего поединка Премьер-лиги против «Брентфорда».

Выездная для «красных дьяволов» встреча стартует в 23:00 по московскому времени.

«Мы осознавали, насколько важна эта игра, поэтому подготовились к ней как следует. Сегодня мы должны показать, на что способны на поле. Для нас это финал, и мы отдадим все силы ради победы», – заявил в предматчевом интервью Sky Sports камерунский вратарь, попавший в стартовый состав команды Эрика тен Хага.

Следить за ходом поединка «Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед» можно на сайте LiveResult, где пройдёт текстовая онлайн-трансляция.