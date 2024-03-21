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Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» способен конкурировать с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Манчестер Сити»

21 Марта 2024 • 01:14 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
30.03 23:00

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш верит в скорое возвращение своего клуба на вершину.

На сегодняшний день «красные дьяволы» занимают шестую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Тоттенхэма», идущего пятым, на шесть очков. По мнению Фернандеша, «Юнайтед» способен добиваться большего.

«Я хочу остаться здесь, хочу быть частью проекта, в котором есть все необходимые составляющие, чтобы конкурировать с «Ливерпулем», «Арсеналом» и «Манчестер Сити» – клубами, которые находились в лучшем состоянии», – приводит The United Stand комментарии португальского полузащитника.

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Евро-Футбол.Ру,
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