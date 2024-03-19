«Манчестер Юнайтед» подпишет нового форварда летом

В «Манчестер Юнайтед» намерены усилить позицию нападающего после завершения текущего сезона.

В прошлом году ряды «красных дьяволов» пополнил Расмус Хёйлунн, чей трансфер из «Аталанты» обошёлся более чем в 70 млн евро. Молодой датчанин успешно закрепился в стартовом составе, однако, как считают в клубе, ему нужен достойный конкурент. По сведениям знаменитого инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» точно подпишет нового центрфорварда грядущим летом – неясным остаётся лишь то, какого типажа будет этот игрок.

Контракт Антони Марсьяля, считающегося дублёром Расмуса Хёйлунна, истекает в июне. Француз с высокой вероятностью уйдёт свободным агентом.