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«Манчестер Юнайтед» подпишет нового форварда летом

19 Марта 2024 • 22:01 Комментировать
Брентфорд
...
Манчестер Юнайтед
30.03 23:00

В «Манчестер Юнайтед» намерены усилить позицию нападающего после завершения текущего сезона.

В прошлом году ряды «красных дьяволов» пополнил Расмус Хёйлунн, чей трансфер из «Аталанты» обошёлся более чем в 70 млн евро. Молодой датчанин успешно закрепился в стартовом составе, однако, как считают в клубе, ему нужен достойный конкурент. По сведениям знаменитого инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» точно подпишет нового центрфорварда грядущим летом – неясным остаётся лишь то, какого типажа будет этот игрок.

Контракт Антони Марсьяля, считающегося дублёром Расмуса Хёйлунна, истекает в июне. Француз с высокой вероятностью уйдёт свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2024

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