Саутгейт назвал неуважительными слухи о его приглашении в «Манчестер Юнайтед»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал информацию о его возможном назначении в «Манчестер Юнайтед».

«Я тренер сборной Англии. У меня одна работа – нужно выступить на Евро. У «красных дьяволов» есть тренер, и я думаю, что это абсолютно неуважительно говорить такое, когда у них есть рулевой», – приводит слова специалиста журналист Джеймс Олли в соцсетях.

Добавим, что сборная Англии летом выступит на чемпионате Европы – 2024. Коллектив Саутгейта оказался в группе C, где сыграет с национальными командами Словении, Сербии и Дании.

Турнир пройдёт в Германии с 17 июня по 17 июля.