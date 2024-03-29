Тренер «Вулверхэмптона» прокомментировал слухи о назначении в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Гари О'Нил ответил на вопрос об интересе к себе со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» готовы предложить 40-летнему специалисту должность в тренерском штабе, о чём сообщалось несколькими днями ранее.

«Тренерская роль в «Манчестер Юнайтед»? Это неправда. Я не знаю, откуда взялась такая информация.

Для меня честь быть связанным с «Манчестер Юнайтед», даже если это вымысел, поскольку речь идёт об одном из крупнейших клубов мира. Но мне нравится в «Вулверхэмптоне», я работаю главным тренером и всегда буду именно главным тренером», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо англичанина.